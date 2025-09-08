Google оштрафовали на €2,95 млрд

Google выписали штраф в размере €2,95 млрд. Европейская комиссия установила, что корпорация нарушила антимонопольные правила европейского союза, отдав предпочтение собственным рекламным сервисам, сообщает TechCrunch.

В частности, Google «злоупотребила» своим «доминирующим положением», отдав предпочтение рекламной бирже AdX как на своем рекламном сервере издателя, так и в своих инструментах для покупки рекламы.

Комиссия также заявила, что у Google есть 60 дней, чтобы «положить конец этой практике самопреимуществования» и «принять меры по прекращению присущих ей конфликтов интересов в цепочке поставок рекламных технологий». В ином случае к компании будут приняты жесткие меры.

«Цифровые рынки существуют для того, чтобы служить людям, и они должны основываться на доверии и справедливости. А когда рынки дают сбои, государственные институты должны принять меры, чтобы не допустить злоупотребления властью со стороны доминирующих игроков», — заявили в Комиссии.

Google, в свою очередь, намерена подать апелляцию на решение комиссии.

Это второй по величине штраф за нарушение антимонопольного законодательства в истории ЕС. Самый крупный в размере $5 млрд также был наложен на Google в 2018 году.