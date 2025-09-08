Число ученых в России сократилось на 20% за девять лет

Число исследователей с ученой степенью кандидата или доктора наук в российских научных организациях сократилось на 20% с 2015 по 2024 год. Такие данные приводит Росстат по 85 регионам страны, сообщают «Ведомости».

© Газета.Ru

Согласно статистике, количество докторов наук уменьшилось на 23% (до 21,7 тыс. человек), кандидатов наук — на 19% (до 67,9 тыс. человек). Эксперты связывают снижение с финансовыми трудностями, старением кадров и ужесточением требований к научным работам.

«После защиты молодежь нередко предпочитает научной работе другие сферы экономики, где зарплаты выше, а нагрузка ниже», — отметила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

Согласно данным за 2019 год, в государственных вузах работало около 39,6 тыс. докторов и 146 тыс. кандидатов наук. Средняя зарплата научного сотрудника в России составляет 58 тыс. рублей в месяц.

В феврале сообщалось, что Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) удалось вернуть из-за границы пятерых ученых, которые ведут разработки в сфере координатно-временных измерений, покинувших страну в 1990-е годы.