Раскрыта модель смартфона с рекордной камерой

Китайская корпорация Vivo выпустит смартфон с двойной 200-мегапиксельной камерой. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер Digital Chat Station.

Источники рассказали, что Vivo установит рекордную 400-мегапиксельную камеру в новый флагманский смартфон X300 Ultra. Он окажется продолжением X200 Ultra, который появился в апреле 2025 года. Аппарат получит основную камеру, состоящую из основного и перископического объективов разрешением 200 мегапикселей каждый.

Также Digital Chat Station рассказал, что Vivo создаст новую камеру совместно с лабораторией Zeiss. Кроме двух 200-мегапиксельных объективов девайс получит сверхширокоугольный сенсор разрешением 50 мегапикселей. Сроки выхода камерофона не сообщаются.

Актуальный Vivo X200 Ultra, который заменит модель X300 Ultra, имеет тройную камеру. Она состоит из основного 50-мегапиксельного объектива, 200-мегапиксельного перископического сенсора с оптическим зумом и ультраширокоугольным модулем разрешением 50 мегапикселей.

