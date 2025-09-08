Специалисты ВОЗ бьют тревогу из-за нового вируса с высокой смертностью

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выражают крайнюю озабоченность в связи с возникновением в Африке новой, ранее неизвестной и крайне опасной болезни. По данным агентства Associated Press, вспышка была зафиксирована в Демократической Республике Конго. Предположительно, источником заражения стали летучие мыши, которых съели трое детей, именно с них и началось стремительное распространение инфекции.

Заболевание характеризуется чрезвычайно высокой летальностью и быстрым развитием. Всего за полтора месяца жертвами вируса стали более 50 человек. Симптомы начинаются с внезапной рвоты, после чего у инфицированных развиваются тяжелые внутренние кровотечения. Смерть может наступить в течение всего 48 часов с момента появления первых признаков.

Несмотря на то что клиническая картина напоминает геморрагическую лихорадку, эксперты уверены, что имеют дело с абсолютно новым патогеном. На сегодняшний день он совершенно не изучен, и эффективных методов лечения, направленных на причину болезни, не существует — врачи могут лишь бороться с симптомами. По предварительным оценкам, смертоносность этой инфекции превышает показатели таких известных и опасных заболеваний, как лихорадка Эбола, желтая лихорадка и лихорадка денге.

