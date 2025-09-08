Создана наножидкость на основе алмазов

Российские исследователи разработали алмазную наножидкость, способную преобразовывать солнечный свет в тепло с рекордной эффективностью — до 87%. В лаборатории миниатюрный солнечный коллектор с этой жидкостью нагревал воду почти в два раза эффективнее, чем обычные аналоги.

Традиционные солнечные коллекторы используют твердые материалы, например полупроводники, для поглощения света. Они теряют часть энергии, поэтому ученые ищут более эффективные решения. Наножидкости — растворы с наночастицами, которые хорошо поглощают свет и проводят тепло — стали перспективной альтернативой. Однако раньше такие жидкости были дорогими или нестабильными.

Российская команда из Ростова-на-Дону и Москвы создала наножидкость на основе воды и графита. С помощью ультразвука и микроволн графит превратился в наночастицы алмаза, размером в десятки раз меньше вирусов. Тесты показали: при концентрации алмазных частиц 0,25% жидкость нагревает воду почти на 87%, что значительно выше стандартных методов.

Внедрение разработки поможет сделать солнечную энергетику доступнее, снизить зависимость от нефти и газа и уменьшить выбросы парниковых газов.