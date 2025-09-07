Huawei выпустит доступный складной смартфон с широким экраном

Huawei, по последним утечкам, работает над среднебюджетной версией Pura X, получит широкий экран с соотношением сторон 16:10. Оригинальный Pura X вышел в марте 2025 года в Китае за примерно $ 1250.

Новая модель, согласно инсайдеру Digital Chat Station, может стоить 5,999 юаней (около $ 840). Чтобы снизить цену, Huawei, вероятно, «ухудшит» часть технических характеристик. Однако ключевая особенность сохранится: 6,3-дюймовый внутренний и широкий внешний экран 16:10.

Появляются слухи, что Apple тоже работает над iPhone Fold с похожим широким экраном. Видимо, Huawei сделала ставку на перспективный формат. Но время покажет.