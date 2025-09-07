Honor Magic 8 Pro получит рекордный аккумулятор на 8000 мА·ч, если верить утечке

Honor Magic 8 Pro, по слухам, получит аккумулятор на 8000 мА·ч. Инсайдер Smart Pikachu сообщил, что новая серия Magic 8 будет выделяться двумя главными особенностями: обновлённым дизайном и батареей.

© Ferra.ru

Внешне смартфон получит новые материалы и особую «игру света и тени» на задней панели. Корпус будет сочетать мягкие и твёрдые элементы. Что касается аккумулятора, первоначально ожидалось, что Magic 8 и 8 Pro выйдут с батареями на 7000 мА·ч. Но теперь в тестах, по слухам, используется ещё более крупный вариант — 8000 мА·ч. Судя по утечке, речь идёт именно о версии Pro с экраном 6,6 дюйма.

© Weibo

Некоторые пользователи предполагают, что столь мощный аккумулятор может достаться другой линейке — например, Honor 500.