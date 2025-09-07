Над территорией России началось полное лунное затмение

С 20:31 по московскому времени Луна полностью погрузилась в тень Земли, приобретая характерный багрово-красный оттенок, который часто называют «кровавой Луной». Максимальная фаза затмения (1,368) была в 21:12 мск, когда лунный диск достиг наибольшей степени затемнения.

© Московский Комсомолец

Точный оттенок спутника может варьироваться от бледно-красного до глубокого коричневого из-за преломления солнечных лучей в атмосфере Земли.

Затмение началось в 18:28 мск с полутеневой фазы, незаметной для невооруженного глаза, затем перешло в частное и к 20:31 достигло полной фазы. Несмотря на осеннюю облачность в центральных регионах, наблюдение затмения доступно благодаря высокой яркости явления.

Это последнее полное лунное затмение в 2025 году, что привлекает внимание как профессиональных астрономов, так и любителей. Явление завершится в 22:56 мск, когда Луна полностью выйдет из земной тени. Специалисты рекомендуют использовать бинокли или телескопы для лучшего обзора деталей поверхности затемненного спутника.