Apple оказалась в центре ИИ-скандала

Apple оказалась в центре нового скандала вокруг авторских прав и искусственного интеллекта. На компанию подали коллективный иск два американских писателя — Грэйди Хендрикс и Дженнифер Роберсон. Они утверждают, что Apple использовала пиратские библиотеки электронных книг для обучения своих ИИ-моделей, включая те, что работают в сервисе Apple Intelligence.

По словам авторов, их произведения оказались в обучающих датасетах без разрешения и без выплаты лицензий.

Более того, иск утверждает, что Apple фактически копировала и эксплуатировала защищённые работы, чтобы создавать ИИ-модели, которые конкурируют с оригинальными текстами и снижают их рыночную ценность.

Если дело признают коллективным иском, оно может затронуть тысячи писателей.

Подобные конфликты для индустрии уже стали привычными: OpenAI продолжает судиться с The New York Times, а Anthropic в этом году согласилась выплатить $1,5 млрд по делу, охватившему полмиллиона авторов.

Для Apple же ситуация особенно чувствительна. Компания традиционно делает упор на конфиденциальность и прозрачность работы с данными, но если суд докажет использование пиратских источников, её стратегия в области AI может оказаться под угрозой.

Эксперты считают, что это дело способно стать прецедентом и подтолкнуть индустрию к более чётким правилам лицензирования и компенсаций авторам.