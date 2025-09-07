Россиянам пообещали кровавую Луну

Вечером 7 сентября россияне смогут увидеть полное лунное затмение. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Астрономическое явление, при котором Земля перекроет солнечный свет, падающий на поверхность Луны, произойдет с 19:27 и 22:56 по московскому времени. Полная фаза затмения продлится с 20:30 до 21:53, уточнили в ИКИ РАН.

«Искать Луну во время затмения нужно будет на юго-востоке. В зависимости от долготы местности Луна может находиться несколько левее или правее данного положения. Для восточных регионов страны Луна будет смещена вправо (в сторону юга), а для западных — влево», — сказано в сообщении.

В ИКИ РАН также отметили, что в центральной части России в момент полного затмения высота Луны над горизонтом будет составлять от 10 до 20 градусов, что позволит наблюдать ее с крыш даже в крупных городах. В южных регионах страны условия для наблюдения будут лучше. На севере Луна будет ниже над горизонтом, но все равно хорошо видна.

Это редкое явление иногда называют «кровавой луной», так как поверхность спутника Земли из-за преломления солнечных лучей в ее атмосфере будет выглядеть медно-красной.

В июне пользователи социальных сетей поделились кадрами необычного природного явления — «клубничной луны», взошедшей над несколькими регионами России. Такое природное явление можно наблюдать всего лишь раз в 18 лет.