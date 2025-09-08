Acer представила большие планшеты с подставкой

К началу крупнейшей европейской выставки потребительской электроники IFA 2025 в Берлине компания Acer подготовила линейку доступных планшетов большого формата. Новые устройства Iconia A14, X14 и A16 объединяет необычная конструктивная особенность и ориентация на бюджетный сегмент рынка.

© MobiDevices

Главной отличительной чертой всех трех моделей стала интегрированная подставка-ножка, позволяющая устанавливать планшеты на любую плоскую поверхность без необходимости в дополнительных аксессуарах. Эта функция превращает устройства в подобие настольных мониторов или цифровых фоторамок, расширяя сценарии их использования.

Acer Iconia A14 – базовая модель

Iconia A14 оснащается 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. В основе устройства лежит бюджетный процессор Allwinner A733, изготовленный по 12-нанометровому техпроцессу с восьмиядерной архитектурой: два высокопроизводительных ядра Cortex-A76 с частотой 2 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55 на 1,8 ГГц.

Планшет получил 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и накопитель объемом 256 ГБ стандарта UFS 3.1 с возможностью расширения через карты microSD. Автономность обеспечивает батарея емкостью 8000 мАч, а беспроводные возможности включают современный Wi-Fi 6 и Bluetooth.

Фотосистема представлена 8-мегапикселной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Звук воспроизводят стереофонические динамики, а устройство работает под управлением актуальной Android 15.

Acer Iconia X14 – OLED-версия

Iconia X14 является практически идентичной A14 модификацией с единственным, но принципиальным отличием – использованием OLED-панели вместо IPS-матрицы. Удивительно, что переход на более тонкую OLED-технологию не отразился на габаритах устройства – планшет сохранил те же размеры и вес, что и IPS-версия.

OLED-дисплей обеспечивает более глубокие черные тона, повышенную контрастность и лучшую цветопередачу по сравнению с традиционной IPS-матрицей, что делает устройство привлекательным для просмотра мультимедийного контента.

Acer Iconia A16 – гигантский вариант

Самый крупный представитель линейки получил 16-дюймовый IPS-дисплей с тем же разрешением 1920×1200 пикселей. Это означает меньшую плотность пикселей по сравнению с 14-дюймовыми собратьями, но большую рабочую область для продуктивных задач.

© mobidevices.com

Интересно, что несмотря на сохранение емкости батареи на уровне 8000 мАч, корпус A16 получился толще своих компактных аналогов – 8,9 мм против 8 мм, что может объясняться особенностями компоновки компонентов в увеличенном шасси.

Общие характеристики

Все три планшета работают под управлением чистой Android 15 без излишних надстроек. Графические задачи выполняет встроенное в процессор Allwinner A733 ядро IMG BXM-4-64, которое обеспечивает базовую производительность для повседневных задач и простых игр.

Зарядка осуществляется через порт USB Type-C, хотя конкретная мощность зарядки не уточняется. Биометрических методов аутентификации не предусмотрено, как и поддержки NFC для бесконтактных платежей.

Стоимость и доступность

Цены в долларах США:

Acer Iconia A14 – $300;

Acer Iconia X14 (OLED) – $350;

Acer Iconia A16 – $340.

Наиболее привлекательные цены ожидаются на австралийском рынке, где устройства будут продаваться по курсу A$460, A$530 и A$500 соответственно. Европейские цены составят €260, €310 и €300.