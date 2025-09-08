Ученые раскрыли тайну происхождения славянских народов

Команда палеогенетиков осуществила масштабное исследование, в ходе которого специалистам удалось расшифровать генетические данные сотен древних славян, населявших территории Восточной Европы.

Анализ ДНК, охвативший период с поздней античности, позволил ученым прояснить историю миграций славянских народов и идентифицировать их вероятную прародину, предположительно расположенную в регионе между Днестром и Доном.

Научный сотрудник Института эволюционной антропологии Йоши Гретцингер отметил, что, несмотря на недостаток прямых свидетельств из гипотетических областей расселения, проведенное исследование впервые предоставило конкретные указания на то, что общая колыбель славянских народов находилась именно в этом районе. Ранее вопросы происхождения и расселения славянских племен оставались предметом продолжительных научных дискуссий из-за скудности археологических свидетельств и отсутствия письменных источников до определенного исторического периода.

В ходе работы ученые проанализировали структуру 550 геномов древних обитателей Восточной Европы, включая три сотни славян с территорий современных Германии, Польши, Чехии и Хорватии, и сопоставили их с более чем 10 тысячами геномов современных европейцев. Исследование подтвердило факт масштабного распространения славян во все изученные регионы в VI-VIII веках нашей эры, сопровождавшегося замещением approximately 80% местного генофонда. Специалисты полагают, что данный процесс носил преимущественно мирный характер и осуществлялся в форме масштабных переселений больших семейных общин.

Особенности структуры ДНК древних мигрантов показали, что их общая прародина располагалась на территории между южными районами современной Беларуси и центральными областями Украины. При этом исследователи установили, что одними из ближайших современных генетических родственников древних славян являются лужицкие сербы, компактно проживающие на территории Германии.