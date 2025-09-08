Раскрыта одна из главных особенностей новых Apple Watch

Ключевым улучшением в Apple Watch Series 11 станет значительно более яркий дисплей. Об этом сообщает издание GSMArena.

© Apple

Сообщается, что пиковая яркость экрана Watch Series 11 достигнет 2000 нит, что превзойдет показатели 1,96-дюймового дисплея Watch Series 10. При этом, как и в случае с прошлогодней моделью Watch Series 10, кардинальных изменений в дизайне Watch Series 11 не ожидается.

Однако, помимо улучшения яркости экрана, Apple планирует внести изменения в ассортимент ремешков и цветовых решений для Watch Series 11. Компания также намерена решить проблемы с отслаиванием покрытия, которые наблюдались у модели Watch Series 10 в цвете Jet Black.

Что касается более продвинутой модели, Apple Watch Ultra 3, которая придет на смену Watch Ultra 2 (выпущенной в 2023 году), то, по слухам, она получит дисплей размером не меньше, чем у Watch Series 10 (1,96 дюйма), а возможно, и крупнее. Напомним, Watch Ultra 2 оснащались экраном диагональю 1,92 дюйма.

Истинные характеристики перечисленных устройств станут известны уже на следующей неделе – 9 сентября. Именно в этот день Apple представит новые линейки iPhone и Apple Watch.