Марсоход прислал с Красной планеты фото «черепахи»
Ровер НАСА Perseverance, ищущий следы возможной древней жизни на Марсе, вновь сделал любопытное наблюдение. 31 августа (сол 1610) аппарат снял камень, напоминающий голову черепахи, выглядывающую из панциря, пишет Space.com.Perseverance стартовал в 2020 году и успешно приземлился в кратере Езеро в феврале 2021 года. С тех пор ровер преодолел более 37 километров по марсианской поверхности.
Для этого снимка Perseverance использовал прибор SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics and Chemicals), расположенный на роботизированной руке ровера. SHERLOC предназначен для близкого и детального изучения материалов и текстур поверхности. SHERLOC работает в паре с камерой WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering): сначала первый подсвечивает цель утрафиолетом, затем вторая делает снимки исследуемых объектов с высоким разрешением.
Съемка марсианских ландшафтов — камней и гравия — важна для понимания геологической истории планеты. Узоры на поверхности помогают отслеживать геологические процессы: формирование слоев под воздействием ветра, создание песчаных дюн и отложение минералов. Система SHERLOC–WATSON позволяет ученым четче распознавать эти признаки и глубже изучать историю поверхности Марса.