Эксперты оценили ремонтопригодность нового смартфона Google

После недавнего анонса семейства Pixel 10 от Google, стандартная модель Pixel 10 прошла проверку на ремонтопригодность от экспертов iFixit, получив предварительную оценку в 6 баллов из 10. Специалисты по разборке устройств оценили как положительные, так и отрицательные стороны конструкции нового флагмана. Об этом сообщает издание GSMArena.

© Газета.Ru

В ходе разборки выяснилось, что аккумулятор, хотя и не самый простой в извлечении, использует удобные язычки для снятия, что несколько облегчает процесс. Модульный и легко заменяемый порт зарядки в нижней части устройства был отмечен как значительное преимущество. Однако доступ к основной плате, где расположен чипсет Tensor G5, оказался несколько затруднен из-за расположения модуля камеры.

Дисплей, напротив, оказался плотно приклеенным, что усложняет его демонтаж. Отдельно была выделена новая функция Pixelsnap, использующая магниты по аналогии с MagSafe от Apple, что также было продемонстрировано в видеоролике iFixit.

По итогам анализа Pixel 10 получил оценку ремонтопригодности в 6 баллов из 10 возможных, где 10 означает максимальную, а 0 — минимальную легкость ремонта. Устройство было отмечено за легко снимаемую заднюю стеклянную панель, аккуратную внутреннюю компоновку с меньшим количеством винтов по сравнению с большинством флагманских телефонов, а также за использование единого типа винтов T3 Torx Plus. Модульная плата USB-C, значительно упрощающая замену порта зарядки, также была названа большим плюсом. Однако, существуют и недостатки, затрудняющие ремонт: аккумулятор, хоть и с язычками, по-прежнему прочно приклеен, как и экран, что делает его замену трудоемкой.