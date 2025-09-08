На севере Албании нашли римскую усыпальницу

Археологи нашли римскую усыпальницу в районе Дибра в северной части Албании. Ценность представляет двуязычная надпись.

© runews24.ru

Она посвящена верховному богу римского пантеона Юпитеру и Геллианосу. Размер гробницы – 9 метров в длину и 6 м в ширину, высотка камеры – 2,4 метра. Сохранилась лестница с геометрическим узором. Скорее всего, в ней хоронили человека высокого социального положения.

Также археологи нашли некоторые артефакты: ножи, стеклянные сосуды, гребни из кости, часть ткани с золотыми нитями, которую, вероятно, использовали для погребального одеяния.

Находка имеет значение для науки и культурного туризма. С ее помощью можно получить представление о социальной организации, религии, архитектурных достижениях региона Дибра во время римского владычества.

Ранее писали, что на дне Тихого океана были обнаружены гигантские кратеры, неизвестные прежде.

Кстати, в Израиле нашли самые древние фитили.