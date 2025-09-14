Почему на Луне нет ветра, а флаг на кадрах «Аполлона» колышется

В июле 1969 года астронавты «Аполлона-11» впервые в истории человечества высадились на Луну. Тут же по миру разлетелись кадры и видео того, как они установили на спутнике американский флаг. На кадрах заметно, что ткань колышется. Но на Луне нет атмосферы, а значит, не может быть ветра, как тогда такое возможно? На этот вопрос ответит «Рамблер».

Атмосферы на Луне нет

Луна лишена полноценной атмосферы. Вокруг нее существует только так называемая экзосфера — крайне разреженная оболочка из отдельных молекул кислорода, водорода, аргона и неона. Она настолько тонка, что ее плотность в триллионы раз меньше, чем у земной атмосферы на уровне моря (1,225 кг/м³). Это означает, что воздушных потоков, которые могли бы колыхать ткань, на Луне попросту нет.

По данным NASA, экзосфера Луны «настолько разрежена, что каждая молекула редко сталкивается с соседней». Следовательно, любое движение объектов на поверхности может происходить только из-за действия человека или за счет инерции материала.

Конструкция флага

Флаг, который установили астронавты, был специально разработан для миссий «Аполлон». Он назывался Lunar Flag Assembly (LFA) и представлял собой комплект из металлического шеста и горизонтальной выдвижной перекладины. Он был изготовлен из нейлона — легкого и упругого материала, который хорошо сохраняет форму.

Вертикальная штанга вкапывалась в лунный грунт вручную. Горизонтальная перекладина предназначалась для того, чтобы флаг держался расправленным, ведь на Луне нет ветра, который мог бы «поднять» ткань. Перекладина оказалась немного короче ширины полотнища, поэтому ткань собиралась складками. Именно они создавали визуальный эффект движения даже при статичном положении.

Почему флаг «дрожал» на видео?

На записи NASA видно, что колебания ткани возникают только в тот момент, когда астронавты вдавливают шест в грунт или поворачивают его. Движения руками передавались по штанге и вызывали вибрацию полотнища.

В условиях Земли такие колебания быстро бы затухли благодаря сопротивлению воздуха. Но на Луне воздуха нет, и поэтому вибрации продолжались дольше. Именно это создало иллюзию, что флаг развивается на ветру.

Дополнительный фактор — складки на ткани. Из-за них даже минимальные колебания были еще более заметны.

Теории заговора и научные разъяснения

Кадры с «колышущимся» флагом стали одной из причин появления теории «лунного заговора». Сторонники этой версии утверждали, что съемка велась в павильоне на Земле, а движение полотнища вызвано ветром. Однако научные данные полностью опровергают эти догадки.

Все колебания происходили исключительно во время установки флага и прекращались после того, как астронавты переставали его трогать. На кадрах видно, что флаг остается неподвижным на протяжении всей остальной миссии.

Физика движения в вакууме объясняет, почему вибрации длились дольше, чем на Земле: в вакууме тела сохраняют свое состояние движения или покоя в соответствии с первым законом Ньютона — законом инерции. Таким образом, явление полностью укладывается в законы механики и не требует «загадочных» объяснений.

Что стало с флагами на Луне?

Во время всех шести пилотируемых миссий программы «Аполлон» астронавты устанавливали флаги. В 2012 году американский орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROK) сделал снимки мест посадок. На пяти из шести площадок тени от флагов были видны, что означает: они до сих пор стоят на Луне.

Наверняка неизвестно, но есть данные о том, что ткань за прошедшие десятилетия полностью выцвела под действием ультрафиолетового излучения. В условиях Луны нет атмосферы, которая могла бы защитить материал, поэтому все флаги, вероятно, превратились в белые полотнища, сообщается в Telegraf.news.

Таким образом, иллюзия, вокруг которой строились конспирологические версии, давно получила простое и научно обоснованное объяснение. Колыхание оказалось результатом механического воздействия и инерции ткани.

