На Урале обнаружили зуб древнего хищного кита

В Свердловской области на берегу реки Туры палеонтологи обнаружили уникальный зуб древнего хищного кита — базилозавра. Находка датируется периодом эоцена, около 37 миллионов лет назад, и является первым на Среднем Урале свидетельством обитания этих гигантов, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

© Пресс-служба УрФУ

Открытие сделал доцент УрФУ Максим Синица во время экспедиции. Найденный зуб принадлежит представителю семейства базилозаврид — хищных китов длиной до 21 метра. У этих животных было около 40 зубов, передние — конические, а задние — уплощённые с бугорками.

Для сравнения с другими находками зуб отправят в Палеонтологический институт РАН в Москве. Учёные надеются установить, не является ли уральский базилозавр новым видом, возможно, эндемичным для северо-восточной части древнего моря Паратетис.

Помимо зуба кита, экспедиция обнаружила сотни окаменелостей акул, рыб и части панциря черепахи.

Недавно уральские учёные приняли участие в палеонтологической экспедиции в Марокко, где были обнаружены зубы и кости древних животных позднего мелового периода (около 100 млн лет назад). Находки позволят дополнить информацию о данном периоде: не только о самих животных, но и об их среде обитания и образе жизни, писало ИА «Уральский меридиан».