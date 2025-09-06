В Совфеде ответили на вопрос об обязательной установке MAX

В Совете Федерации заявили о необязательности установки мессенджера MAX
Традиционные способы аутентификации на разные сервисы также останутся доступными для россиян, отметил первый зампред конституционного комитета СФ Артём Шейкин.
«Главная цель MAX — обеспечить быстрый и безопасный доступ к цифровым сервисам, в том числе к Госуслугам и банковским услугам», — объяснил сенатор.
Он подчеркнул, что в перспективе мессенджер станет цифровым помощником для повседневных задач.
«Планируется, что через MAX можно будет получать уведомления о налогах и штрафах, записываться к врачу, узнавать о готовности документов или оформлять льготы. То, что раньше требовало перехода на разные сайты и приложения, будет доступно прямо в чате — быстро, удобно и безопасно», — добавил Шейкин, передаёт РИА Новости.