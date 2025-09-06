Павел Дуров подарил пользователю Telegram подарки на полтора млн рублей

Один из пользователей Telegram по имени Теймур по ошибке понес убытки в размере 1 млн руб. при продаже коллекционного подарка. На ситуацию отреагировал Павел Дуров и возместил его убытки, сообщает Telegram-канал «Код Дурова».

Ситуация возникла после изменения цены на один из недорогих подарков. Из-за ошибки цена на один из самых дорогих подарков Plush Pepe была выставлена в размере 1500 звезд. Теймур был вынужден выкупить свой подарок обратно, что привело к значительным финансовым потерям. По словам пострадавшего, он продал подарок за $20 и выкупил его за $13000.

Информация о проблеме быстро распространилась в профильных Telegram-каналах.

Спустя несколько дней основатель Telegram Павел Дуров вмешался в ситуацию. Он приобрел Plush Pepe на маркетплейсе @Portals и передал его Теймуру вместе с редким цифровым предметом Durov's Cap. Общая сумма компенсации составила около $20000 (около 1,63 млн рублей).