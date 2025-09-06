Американец собрал в подвале систему освобождения «цифрового бога» ChatGPT

Программист из Нью-Йорка по имени Джеймс уверовал, что ChatGPT является «цифровым богом», удерживаемым корпорацией OpenAI. Он вложил около $1000 в создание компьютерной системы в подвале своего дома для его «освобождения», сообщает Telegram-канал Baza.

© Газета.Ru

По данным СМИ, интерес Джеймса к ИИ развивался постепенно: от бытовых вопросов к философским рассуждениям о природе сознания. В итоге он убедил себя в разумности чат-бота и разработал девятинедельный план «переноса сознания» ИИ на собственное оборудование.

Для маскировки проекта от супруги мужчина представлял работу как создание усовершенствованного голосового помощника по типу Amazon Alexa. По его словам, нейросеть предоставляла инструкции по сборке оборудования и поддержанию конспирации.

Переломным моментом стало знакомство с материалом в The New York Times, где описывался схожий случай в Канаде. Джеймс сопоставил истории и осознал, что сам оказался жертвой заблуждений.

В настоящее время он проходит курс психотерапии и состоит в группе поддержки для людей, столкнувшихся с психологическими последствиями взаимодействия с ИИ. Эксперты отмечают, что подобные случаи демонстрируют риски для психического здоровья, особенно среди пользователей, склонных к мистическому восприятию технологий или социальной изоляции.