Редкий римский шлем подняли со дна моря

Со дна моря у берегов Сицилии подняли редкий римский шлем возрастом более двух тысяч лет. Уникальную находку сделали еще в августе прошлого года. Бронзовый шлем типа Монтефортино обнаружили водолазы Общества по документированию подводных объектов. Шлем нашли в историческом месте — там, где в 241 году до нашей эры произошло решающее морское сражение между Римом и Карфагеном. Битва при Эгадских островах положила конец Первой Пунической войне и установило господство Рима в Средиземноморье, пишет Arkeonews.

«Шлем из Монтефортино — один из самых красивых и хорошо сохранившихся из когда-либо найденных», — заявил советник Сицилии по вопросам культурного наследия Франческо Паоло Скарпинато.

Шлем прекрасно сохранился. Редкость этой находки в том, что к нему все еще прикреплены нащечные щитки. Обычно они не выдерживают длительного пребывания под водой.

Шлем Монтефортино появился в IV веке до нашей эры под влиянием кельтских и этрусско-италийских образцов. Он стал основным шлемом римских легионеров в эпоху Республики и использовался вплоть до I века нашей эры. Его отличительные черты — округлая или коническая форма, центральное навершие для крепления плюмажа, выступающий шейный упор и нащечники, которые крепились на заклепках. Ранние, более богатые версии, часто украшали декоративной окантовкой и узорами в виде сосновых шишек. Шлем Монтефортино считается одним из самых успешных и массовых в древности. Историки полагают, что всего было изготовлено от трех до четырех миллионов таких шлемов.

Эта находка — часть большого исследовательского проекта. Со дна моря уже подняли множество артефактов разных эпох. Все предметы прошли предварительную реставрацию. Часть работ финансировал американский меценат Мишель Гарсия. Значительную поддержку экспедиции оказал частный американский фонд RPM Nautical Foundation. Его океанографическое судно с современным оборудованием помогло составить карту морского дна, зафиксировать места кораблекрушений и определить участки, представляющие археологический интерес.

Артефакты изучают с помощью современного оборудования. В радиологической студии доктора Джузеппе Перриконе в Трапани около тридцати металлических предметов исследовали на компьютерном томографе. Снимки показали, что внутри окаменевших наслоений скрываются мечи, копья и дротики. Вероятно, это оружие использовалось в той самой битве 241 года до нашей эры и пролежало на дне более двух тысячелетий.

Битва при Эгадских островах произошла 10 марта 241 года до нашей эры. Десятилетия подводных исследований — находки шлемов, оружия, корабельных носов — помогают историкам лучше понять ход этого судьбоносного сражения.

Новый шлем выделяется своей целостностью. Благодаря исключительной сохранности, артефакт может стать главным экспонатом в одном из музеев. Тогда у публики появится прямой доступ к реликвии, возраст которой — двадцать четыре столетия.

Кроме того, исследователи очистили и изучили один из ранее найденных корабельных таранов. Надпись на нем гласит: «Сер. Сольпиций К.Ф. Квестор Проверил». Скорее всего, она ссылается на римского квестора (финансового чиновника), чьим отцом был Гай Сульпиций, возможно, консул 243 года до нашей эры.