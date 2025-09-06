В России представили дешевый смартфон Samsung с флагманской поддержкой

В России начали продавать дешевый смартфон Samsung Galaxy A07. Об этом сообщает портал MT.

Смартфон оснащен чипом MediaTek Helio G99, 6,7-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления изображения 90 Гц. Ключевой особенностью этой модели является долгосрочная программная поддержка обновлениями ПО и патчами безопасности в течение шести лет. По умолчанию устройство получило Android 15 с интерфейсом One UI 7. Таким образом, новинка гарантированно получит Android 21.

Среди прочих характеристик Galaxy A07 отмечается наличие основной 50-мегапиксельной камеры, селфи-камеры на 8 Мп, аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт зарядки.

Гаджет также может похвастаться наличием 3,5-мм разъема для наушников, встроенным сканером отпечатков пальцев в кнопке питания, поддержкой карт памяти microSD до 2 ТБ и защитой от пыли и брызг по стандарту IP54.

Samsung Galaxy A07 доступен в трех цветах: зеленом, фиолетовом и черном. В России смартфон в модификации 4/64 ГБ оценили в 9,9 тыс. руб. Также предлагаются версии 4/128 и 6/128 ГБ за 10,9 и 11,9 тыс. руб. соответственно.