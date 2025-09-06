Астрономы раскрыли неожиданные подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS

Новые снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS демонстрируют, что он является кометой, рассказал астроном из британского Университета Центрального Ланкашира Марк Норрис. Об этом пишет Daily Mail.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Компьютерная модель показала его примерный возраст: более 7,7 млрд лет — на 3 млрд лет старше Солнца.

«Эти новые изображения очень четко демонстрируют, что 3I/ATLAS — комета», — отметил ученый.

На снимках, представленных исследователями из обсерватории Джемини в Чили, видно ледяное ядро, окруженное облаком из пыли и газа, что свойственно кометам, уточнили журналисты.

Ранее астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб предположил, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем.

По словам Леба, на это указывает тот факт, что 3I/ATLAS излучает свет. Он добавил, что объект может быть космическим аппаратом, работающим на ядерной энергии.

Специалист заметил также, что у 3I/ATLAS якобы есть спутник, который опережает объект и функционирует как «мини-зонд» космического корабля внеземной цивилизации.