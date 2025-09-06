Представлен сверхтонкий аналог iPhone 17 Air на Android
Компания Nubia представила смартфон Nubia Air, отличительной особенностью которого стал сверхтонкий корпус толщиной всего 5,9 мм. Об этом сообщает портал GizmoChina.
Новинка оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 4500 нит. Поверхность экрана защищена стеклом Gorilla Glass 7i.
За производительность устройства отвечает бюджетный чипсет Unisoc T8300, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Nubia Air также получил 50-мегапиксельную основную камеру с неназванными вспомогательными модулями и селфи-камерой с разрешением 20 Мп.
Среди прочего отмечается поддержка ИИ-функций, улучшенных алгоритмов съемки в условиях низкой освещенности (AI Super Night), HDR, режима VLOG, а также инструментов для постобработки контента — Magic Editor и Magic Eraser.
Nubia Air может похвастаться защитой по стандартам IP68/IP69/IP69K, наличием аккумулятора емкостью 5000 мАч и ценником в размере $279 (около 22,7 тыс. руб.), что выделяет гаджет на фоне других тонких смартфонов.