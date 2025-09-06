В России предложили использовать ядерные технологии для переработки отходов

Учёные Национального исследовательского ядерного университета МИФИ предложили применять ядерные технологии в сфере переработки отходов. Инициатива была представлена научно-техническому совету Российского экологического оператора.

Ионизирующее излучение может использоваться для обезвреживания медицинских отходов, дезинфекции сточных вод, переработки сельскохозяйственных отходов и утилизации полимерных материалов. Метод основан на разрушении химических связей в органических соединениях под воздействием гамма- и электронного облучения.

Это позволяет уничтожать патогенные микроорганизмы, разлагать стойкие загрязнители и снижать класс опасности отходов. Например, обработанные радиацией отходы растениеводства становятся пригодными для использования в качестве кормовой базы в животноводстве.

Научно-технический совет Российского экологического оператора, работающий с 2020 года, рассматривает данное предложение как потенциальную альтернативу традиционным методам переработки.