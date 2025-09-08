Названа причина массовой гибели детенышей птерозавров 150 млн лет назад

Ученые раскрыли загадку, почему в известняках Зольнхофена (Германия) сохранилось так много крошечных птерозавров, но почти нет взрослых особей. Новое исследование, опубликованное в Current Biology, показало: древние тропические штормы стали главной причиной гибели и необыкновенной сохранности детенышей этих летающих рептилий.

© Телеканал «Наука»

Мезозой известен как «эпоха гигантов», однако в палеонтологических записях часто преобладают находки мелких животных. В Зольнхофене, знаменитом своими прекрасно сохранившимися окаменелостями, почти все птерозавры — юные, с размахом крыльев менее 20 см. Взрослые встречаются редко и в виде фрагментов.

Команда под руководством Раба Смита из Университета Лестера (Великобритания) обнаружила два уникальных экземпляра — новорожденных птеродактилей, названных Лаки и Лаки II. Их скелеты сохранились полностью. На них ясно видны серьезные травмы: у обоих сломаны крылья. Анализ показал, что переломы возникли от резких порывов ветра, а не от удара о землю.

После малыши оказались во власти шторма: они утонули в лагуне, их быстро покрыли известковые осадки. Благодаря этому их кости сохранились в идеальном состоянии на протяжении 150 миллионов лет.

Ученые считают, что большинство юных птерозавров здесь погибали именно так. Не обладая силой взрослых, они не могли сопротивляться стихии и оказывались выброшенными в лагуны. Взрослые особи штормы переживали, а их тела после смерти часто разлагались на поверхности воды и плохо сохранялись.

«Долгое время считалось, что Зольнхофен населяли в основном маленькие птерозавры. Теперь ясно: это искаженная картина. Перед нами — жертвы штормов, которые регулярно уносили неопытных детенышей с близлежащих островов», — отметил Смит.

Соавтор Дэвид Анвин добавил, что открытие двух птенцов подряд стало переломным моментом: «Когда ультрафиолет высветил второго Лаки, он словно ожил на наших глазах. Мы поняли, что раскрыли историю их гибели».

Исследование демонстрирует, как катастрофические погодные явления не только формировали судьбы древних животных, но и создавали условия для их удивительной сохранности в палеонтологической летописи.