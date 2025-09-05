Ученые раскрыли неожиданные подробности о летящем к Земле НЛО

Космический объект 3I/ATLAS стремительно приближается к Земле. У него есть спутник, который может столкнуться с Марсом в ближайшие недели, сообщает Daily Mail со ссылкой на астрофизика из Гарварда Ави Леба.

Специалист утверждает, что «компаньон» опережает 3I/ATLAS и функционирует как «мини-зонд» космического корабля внеземной цивилизации. По его словам, объект может скорректировать курс своего мини-зонда, чтобы намеренно пролететь рядом с Марсом или даже врезаться в него.

«Целью такого зонда может быть исследование Марса, возможно, отправленного развитой цивилизацией для изучения планеты», – отмечается в материале.

Леб отметил, что зонды размером менее 330 футов (100 метров) не будут замечены человеческими телескопами из-за их ограниченного потенциала улавливать отражённый солнечный свет.

В минувшем июле ученые обнаружили объект 3I/ATLAS, который движется к Земле с огромной скоростью по необычной траектории. Астроном Леб отметил, что указанный, вероятно, является НЛО. Наиболее близкое сближение кометы с Землей ожидается в декабре 2025 года.