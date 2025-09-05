Ученые составили карту самых веселых и грустных государственных гимнов

Национальные гимны — не просто музыка для официальных церемоний: они отражают культурные и географические особенности стран. Новое исследование, вышедшее в Scientific Reports, изучило эмоциональные особенности 176 гимнов с помощью искусственного интеллекта.

© Naukatv.ru

Группа под руководством Петри Тойвяяйнена из Университета Ювяскюля (Финляндия) проанализировала, как музыкальные особенности гимнов отражают эмоции — радость, печаль, страх и уровень возбуждения — и как эти качества меняются в зависимости от географии и культуры. Для предсказания эмоционального профиля каждого гимна ученые использовали статистические модели, разработанные для оценки музыки в фильмах.

Анализ выявил четкие глобальные закономерности: гимны стран, расположенных ближе к экватору, как правило, характеризуются более высоким уровнем энергетии и возбуждения, тогда как стран, удаленных от экватора, — чаще воспринимаются как более печальные.

Эмоциональный тон также различается по континентам. Так, гимны стран обеих Америк в среднем оказались более напряженными и менее позитивными по сравнению с гимнами других регионов.

В культурах с высоким социальным неравенством гимны чаще бывают энергичными, а в индивидуалистских культурах — более нежными и менее напряженными.

По словам автора, такой подход помогает понять коллективное эмоциональное наследие народов. В дальнейшем ученые предлагают исследовать, как люди воспринимают собственный гимн и влияет ли время создания гимна на его эмоциональное содержание.