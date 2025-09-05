В Непале заблокировали YouTube, X и Facebook*

Власти Непала распорядились заблокировать доступ к YouTube, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и X из-за того, что компании не выполнили требование о регистрации в стране. Об этом сообщает The Kathmandu Post со ссылкой на министерство связи и информационных технологий.

© Газета.Ru

Регистрация необходима для того, чтобы государственные органы могли отслеживать и контролировать публикацию нежелательного контента. Платформам был предоставлен недельный срок, который истек 4 сентября 2025 года. В числе компаний, не подавших заявки, оказались Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Alphabet, X, Reddit и LinkedIn.

Вместе с тем, ряд сервисов — TikTok, Viber, Witk, Nimbuzz и Popo Live — выполнили условия и включены в списки для дальнейшего согласования. Telegram и Global Diary подали документы и ожидают одобрения. По словам властей, при завершении регистрации доступ к платформам будет восстановлен «в тот же день».

Это не первый случай подобных ограничений. В 2023 году Непал ввел запрет на TikTok, но снял его год спустя при условии инвестиций ByteDance в цифровую грамотность и поддержку туристической отрасли. В июле 2025 года блокировка коснулась Telegram, однако компания пообещала соблюдать местные правила и вскоре направила заявку на регистрацию.

*Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной