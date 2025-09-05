В России оценили планы США полететь на Марс в начале 2030-х годов

Министр транспорта США - исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон Даффи днем ранее сообщил о намерении Штатов отправить первого астронавта на Марс в начале 2030-х годов. Ведущий научный сотрудник отдела космической динамики Института космический исследований РАН Натан Эйсмонт в комментарии «Наука Mail» оценил реалистичность заявленных сроков.

© NASA

Эксперт утверждает, что с точки зрения теоретических возможностей и текущего состояния технологий соответствующая миссия действительно возможна, однако обозначенный срок — это «оптимистичный минимум», который можно достичь только при очень благоприятном развитии событий.

Как заметил Эйсмонт, этот срок реален, но оптимистичен. Он подчеркнул, что если все пойдет без технических и организационных сбоев, если не возникнут новые риски, то в него можно уложиться, но более вероятно, что пилотируемый полет на Марс состоится ближе к середине следующего десятилетия.

По словам ученого, часть ключевых технологий уже существует и проходит испытания, и, в первую очередь, это относится к тяжелой ракете Starship компании SpaceX. Тем не менее полноценной отработки всех компонентов марсианской миссии, включая возврат на Землю, пока не было, уточнил собеседник издания.

Эксперт добавил, что это не просто полет на Марс, ведь это еще и посадка, пребывание и возвращение, и все эти этапы должны быть испытаны, иначе нельзя говорить о приемлемом уровне надежности.