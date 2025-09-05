В Сбере назвали мессенджер Мax безопасным каналом общения в России

Mессенджер Max за короткий срок стал одним из наиболее безопасных способов общения в России благодаря тому, что серверы и данные пользователей хранятся внутри страны. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

© Газета.Ru

Топ-менеджер Сбера отметил, что защиту пользователей в мессенджере обеспечивают передовые IT-компании, в том числе Сбер. Совместно с VK компания внедряет технологии киберзащиты, чтобы обеспечить безопасное пространство для миллионов пользователей.

«Если на технологическом уровне можно говорить о паритете с иностранными мессенджерами, то с точки зрения борьбы с мошенниками МАХ на порядок эффективнее благодаря локализации. Попытки мошенников действовать в нацмессенджере привели к тому, что они быстро попадают в поле зрения правоохранительных органов. Уже есть случаи задержания», — отметил Кузнецов.

Он добавил, что после нескольких разоблачений аферисты предпочитают избегать общения в Мах, это уже стало трендом.

Также Кузнецов напомнил, что при использовании любых мессенджеров важно не передавать третьим лицам логины и пароли от своих аккаунтов, чтобы не стать жертвой мошенников.