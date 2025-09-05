Редкое явление: как «кровавая» Луна влияет на жизнь землян

Лера Букина

Редкое астрономическое явление, известное как «кровавая» Луна, не окажет влияния на здоровье людей на Земле. Об этом заявил aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

Вечером 7 сентября жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — лунное затмение. Оно достигнет своего максимума около 21:11 по московскому времени.

По словам эксперта, данное явление повторяется каждые 2,5-3 года. Некоторые люди ощущают ухудшение самочувствия, сравнимое с воздействием магнитных бурь, что выражается в слабости и головной боли.

Киселев отметил, что лунное затмение не оказывает влияния на состояние здоровья людей.

Ранее в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщили, что магнитные бури в 2024 году стали самыми сильными за последние 20 лет.