Редкое явление: как «кровавая» Луна влияет на жизнь землян

Редкое астрономическое явление, известное как «кровавая» Луна, не окажет влияния на здоровье людей на Земле. Об этом заявил aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

Вечером 7 сентября жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — лунное затмение. Оно достигнет своего максимума около 21:11 по московскому времени.

По словам эксперта, данное явление повторяется каждые 2,5-3 года. Некоторые люди ощущают ухудшение самочувствия, сравнимое с воздействием магнитных бурь, что выражается в слабости и головной боли.

Киселев отметил, что лунное затмение не оказывает влияния на состояние здоровья людей.

Ранее в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщили, что магнитные бури в 2024 году стали самыми сильными за последние 20 лет.