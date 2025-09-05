Pixel 10 уступил старым Pixel в ночной съемке

Ведущий YouTube-канала Techmo сравнил Pixel 7, 8, 9 и 10 по съёмке фото, видео и другим параметрам. Спойлер: новинка не во всём лучше предшественников.

© YouTube/Techmo

Pixel 7 имел частоту обновления экрана 90 Гц, а все последующие модели выходили уже со 120 Гц. Что касается яркости экрана, то она увеличивалась каждый раз с выходом новой линейки: у Pixel 7 она составляла 1000 нит, у Pixel 8 - 1400 нит, у Pixel 9 - 1800 нит, у Pixel 10 - 2000 нит. Диагональ у всех устройств 6,3", за исключением Pixel 8 с 6,2".

У Pixel 10 размер сенсора основной камеры стал почти в два раза меньше, чем у предшественников. Но в дневное время эту разницу вы не заметите. Другое дело - сложные условия: в них снимки на 10-ку получаются заметно хуже, чем на 8-ку или 9-ку. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже. То же самое касается видеосъёмки: Pixel 10 уступает по качеству Pixel 8 и 9 даже в дневное время.

© Techmo

© Techmo

© Techmo

© Techmo

© Techmo

© Techmo

© Techmo

© Techmo

© Techmo

© Techmo

© Techmo

© Techmo

Вывод

Pixel 10 произвёл на обзорщика неоднозначное впечатление. С одной стороны, он грелся меньше, показал себя мощнее, у него появились магниты для беспроводной зарядки, увеличилось время работы, появился телевик с качественным зумом. В то же время смартфон стал тяжелее (сейчас он весит более 200 г), основной объектив урезали, производительность у него осталась на уровне устройств среднего класса.

Если у вас сейчас Pixel 9, то переходить на 10-й точно не стоит. Выбирать новинку имеет смысл, если только у вас быстро разряжается аккумулятор, смартфон сильно греется и бывают проблемы с подключением к сети из-за плохого модема. Также в качестве аналога можете рассмотреть Samsung S25.