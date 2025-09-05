Юрист объяснил, что будет с правом на гарантию при покупке iPhone с сентября

Покупатели продукции Apple с 1 сентября 2025 года при покупке iPhone в России сохраняют право на гарантию, в случае если продавец не установил гарантийные сроки, при наличии неисправностей потребитель может предъявлять требования в течение двух лет с момента покупки. Об этом сказал ТАСС директор Института частного права, преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Владислав Галкин.

В связи с вступлением 1 сентября в силу нового закона, обязывающего производителей и поставщиков гаджетов, продаваемых в РФ, обеспечивать техническую возможность свободной установки и обновления отечественных приложений, в том числе RuStore и мессенджера Max, клиентов перед покупкой устройства просят подписать документ об отсутствии претензии в связи с отсутствием российского магазина приложений.

"Следует понимать, что законодательство о защите прав потребителей разделяет гарантии на товары на два вида - законную и договорную, по инициативе продавца, - сказал юрист, отвечая на вопрос, как работает гарантия на телефоны и кто определяет гарантийный срок. - Если продавец не закладывает в условия договора купли-продажи гарантийный срок и обслуживание в части качества товара, это вовсе не означает, что покупатель не защищен требованиями к качеству. Статьи 469 и 470 Гражданского кодекса предусматривают обязанность продавца передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется".

Более того, по словам Галкина, потребитель наделен предусмотренным статьей 18 закона о защите прав потребителей правом на предъявление конкретных требований к продавцу, изготовителю, уполномоченной организации на случай обнаружения в товаре недостатков.

"Если гарантийные сроки не установлены по инициативе продавца, потребитель вправе предъявить требования, если недостатки товаров обнаружены в пределах двух лет со дня передачи их потребителю", - указал Галкин.

Он подчеркнул, что удовлетворение вышеуказанных требований продавца при выявлении в технически сложных товарах недостатков при отсутствии в стране официального представителя изготовителя или уполномоченной им организации перекладывается "на плечи" импортера или продавца как стороны по договору купли-продажи.