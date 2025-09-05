Обнаружена ранее неизвестная «зона долгожителей»

Ученые обнаружили еще одну «зону долгожителей» на Земле. Обитатели этого региона в среднем живут дольше остальных.

Так называемые «Голубые зоны» − это географические области, где люди в среднем живут дольше, чем в среднем по миру. Ученые связывают это с правильным питанием, активным образом жизни и низким уровнем стресса.

Известны пять таких областей: Окинава (Япония), Сардиния (Италия), полуостров Николя (Коста-Рика), Икария (Греция) и Лома-Линда (Калифорния, США). Авторы нового исследования открыли еще одну – это Остроботния (историческая провинция Финляндии). Средняя продолжительность жизни в шведоязычном районе провинции составила 83,1 года. По стране этот показатель составляет 81,6 года, в среднем по миру – 73,1.

Ученые предположили, что, поскольку регион близок к морю, это означает большое количество рыбы в рационе. Они также отметили, что пожилые жители Остроботнии активнее ведут социальную жизнь и больше занимаются волонтерством, реже жалуются на депрессию и одиночество, сообщает Journal of Aging Research.

При этом эксперты отметили, что продолжительность жизни людей зависит от многих факторов. Следует учитывать не только образ жизни и рацион, но также культурные, политические, социальные и экономические условия. При этом некоторые эксперты в принципе отрицают концепцию «Голубых зон», утверждая, что она не имеет научного обоснования.

Ранее ученые проанализировали ДНК 117-летней долгожительницы Марии Браньяс Мореры из США. Оказалось, что благодаря особым генам ее клетки «чувствовали» себя на 17 лет моложе паспортного возраста. А система бактерий в кишечнике соответствовала микробиомы младенца.