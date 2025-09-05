Samsung представила стиральную машину с ИИ

Компания Samsung представила стирально-сушильную машину Bespoke AI, рассчитанную на стирку до 12 кг белья и сушку до 7 кг за цикл. Об этом сообщает портал GizmoChina.

© Samsung

Ключевой особенностью модели стала система AI Wash, которая анализирует массу, загрузку, мягкость ткани и степень загрязнения, автоматически регулируя количество моющего средства, объем воды и продолжительность цикла. Функция автоматического дозирования позволяет хранить запас средства на срок до месяца.

Алгоритмы AI Control адаптируются к привычкам владельца, предлагая подходящие режимы и отображая актуальные данные о стирке. Технология AI Energy снижает энергопотребление до 70% за счет цифрового инвертора, обеспечивающего также более тихую работу и увеличенный срок службы. На двигатель предоставляется 20-летняя гарантия.

Среди других функций — SuperSpeed, позволяющая завершить цикл за 39 минут, и технология AI Ecobubble, повышающая эффективность удаления загрязнений на 20% при бережном отношении к ткани. Также предусмотрены режимы Air Wash для освежения без моющих средств и SmartThings Wrinkle Prevent, уменьшающая потребность в глажке.

Кроме того, в Bespoke AI используется закаленное стекло Corning Gorilla Glass, устройство также соответствует военным стандартам прочности и имеет степень пыле- и влагозащиты IP64. В Индии новинку оценили в 64 тыс. рупий (около 59 тыс. руб.).