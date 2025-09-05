Подтверждено существование 53 библейских персонажей

Новое исследование профессора Лоуренса Микитюка из Университета Пердью (США) доказало, что Библия отражает реальные исторические фигуры. В статье для BBC History Daily он собрал доказательства существования 53 человек, упомянутых в Библии, на основе археологических находок, таких как надписи, печати и глиняные таблички.

Микитюк называет себя не археологом, а «оценщиком». Его работа заключается в кропотливом анализе древних источников, чтобы определить, относятся ли они к персонажам Библии.

«Я анализирую надписи, чтобы увидеть, относятся ли они к библейским людям и «сдерживают счет», когда можно сделать сильные идентификации», — объяснил он в интервью Bible Gateway.

Проект начался в 1990-х, когда Микитюк изучал буллу — глиняную печать с именем царя из еврейской Библии. С тех пор он проанализировал тысячи надписей, сопоставляя их с библейскими рассказами. Результатом является список правителей, священников и чиновников, которые можно достоверно привязать к истории.

Среди наиболее ярких подтверждений — царь Давид. Долгое время его считали легендарной фигурой, однако его имя встречается в трех древних надписях IX века до н.э., включая египетскую, арамейскую и моавитскую. Каждая подтверждает династию Давидов, описанную в Библии. Также хорошо задокументирован Навуходоносор II, вавилонский монарх, разрушивший Иерусалим; его имя встречается во множестве клинописных табличек, что подтверждает историческое присутствие вне сомнений.

Другие подтвержденные фигуры включают:

Шишак (Sheshonq I) — фараон Египта, вторгшийся в Иудею около 925 г. до н.э., его кампания зафиксирована на стенах храма в Карнаке.

(Sheshonq I) — фараон Египта, вторгшийся в Иудею около 925 г. до н.э., его кампания зафиксирована на стенах храма в Карнаке. Езекия , царь Иудеи, известный своими религиозными реформами и столкновением с ассирийским царем Сеннахиримом; его царствование подтверждено надписями и знаменитым водным туннелем в Иерусалиме.

, царь Иудеи, известный своими религиозными реформами и столкновением с ассирийским царем Сеннахиримом; его царствование подтверждено надписями и знаменитым водным туннелем в Иерусалиме. Кир Великий , персидский царь, позволивший евреям вернуться в Иерусалим; его Цилиндр Кира ( древняя глиняная печать около 539 г. до н. э., созданная персидским царем соответствует библейскому описанию.

, персидский царь, позволивший евреям вернуться в Иерусалим; его Цилиндр Кира ( древняя глиняная печать около 539 г. до н. э., созданная персидским царем соответствует библейскому описанию. Белшаззар, со-регент Вавилона, ранее считавшийся библейским вымыслом, теперь подтвержденный надписями вместе с отцом Набодином.

В общей сложности Микитюк подтвердил 53 фигуры из Библии, включая египетских фараонов, царей Моавита и Арам-Дамаса, правителей Израиля и Иудеи, ассирийских и вавилонских монархов, а также персидских правителей, таких как Ксеркс I и Дарий II.

Чтобы считаться достоверной, каждая идентификация должна соответствовать строгим критериям: совпадение имени недостаточно, необходимо подтверждение титула, происхождения, времени и местоположения. Только при совпадении всех факторов Митюк признает идентификацию надежной.

«Помимо религиозной веры и основываясь на большом количестве ясных, конкретных доказательств, я не нахожу причин отвергать — и есть множество причин принимать — общую историческую достоверность Библии», — отметил он в интервью Библейской археологии.

Эти результаты бросают вызов мнению, что Библия ненадежна без независимого подтверждения. Микитюк показывает, что по меньшей мере с эпохи царя Давида Библейские тексты значительно совпадают с историческими записями.

При этом профессор признает пределы археологии. Фигуры до Давида, такие как Авраам или Моисей, остаются вне досягаемости современных доказательств.

«Разрушения времени уничтожили огромное количество физических и письменных артефактов. Однако оставшихся находок достаточно, чтобы серьезно относиться к большей части библейского повествования», — говорит он.

Подтверждение этих 53 фигур важно не только для ученых, но и для миллионов верующих. Для евреев, христиан и мусульман эти имена представляют общее духовное наследие, а для историков — конкретные данные, связывающие древние надписи с одним из самых влиятельных текстов человечества.