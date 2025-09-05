Создатели Бэтмена и Скуби-Ду подали в суд на Midjourney

Киностудия Warner Bros. обратилась в суд с иском против разработчиков генератора изображений Midjourney, обвинив компанию в нарушении авторских прав. Об этом сообщает TheWrap.

В поданной 4 сентября жалобе Warner Bros. приводит десятки примеров, где официальные изображения персонажей — в том числе Бэтмена, Скуби-Ду и Багза Банни — сопоставляются с сгенерированными их аналогами. По утверждению юристов, Midjourney «свободно распоряжается интеллектуальной собственностью так, будто владеет ею».

Правообладатель считает, что использование узнаваемых образов является одним из ключевых факторов, побуждающих клиентов платить за подписку стоимостью до $120 в месяц. Кроме того, сгенерированные изображения распространяются без ограничений, включая нанесение на одежду и сувенирную продукцию.

Warner Bros. требует компенсацию в размере $150 тыс. за каждую работу, созданную с нарушением авторских прав. Точная сумма претензий не раскрывается. Для сравнения, аналогичный иск Disney и Universal, поданный в июне, касался 199 изображений и оценивался почти в $30 млн.