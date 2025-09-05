Разработчик сайта Кремля высказался об интерфейсе мессенджера MAX

Внешняя схожесть MAX с другими мессенджерами — это абсолютно естественный продуктовый процесс, заявил RT Артём Геллер — главный разработчик сайта Кремля.

По его словам, зачастую создатели пользуются отработанными эффективными решениями.

«Знакомство с продуктом и его удобство должны быть убедительными... Мы можем наблюдать (у разных сервисов. — RT) практически один и тот же интерфейс, одну и ту же графику. Они все практически симметричные», — сказал собеседник RT.

Каналы в MAX есть у RT и у главного редактора телеканала Маргариты Симоньян.