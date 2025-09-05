Apple готовится к крупному редизайну iPhone. По данным аналитиков JPMorgan, первый смартфон компании с подэкранной фронтальной камерой выйдет уже в 2026 году.

Таким образом, дисплей устройства впервые лишится вырезов, «чёлки» и Dynamic Island. При этом речь идет о долгожданном iPhone Fold — первом складном iPhone.

Устройство получит тонкий корпус, усиленный металлический шарнир и камеру, скрытую под экраном. Face ID, по слухам, может быть заменён на Touch ID, встроенный в кнопку питания.

Аналитики отмечают, что первое поколение технологии будет компромиссным: качество фото с подэкранной камеры может уступать традиционным решениям. Однако в будущем Apple планирует полностью скрыть систему Face ID под дисплеем, доведя концепцию «all-screen» до идеала.

Полностью безрамочный iPhone может появиться лишь к 2028–2030 годам, но уже выпуск модели 2026 года станет переломным моментом в истории дизайна смартфонов Apple.