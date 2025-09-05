Huawei представила самый тонкий и легкий планшет в мире

HUAWEI представила новый планшет MatePad Mini, который компания называет самым тонким и лёгким в мире.

© Huawei

Его толщина составляет всего 5,1 миллиметра, а вес — 255 граммов, благодаря чему устройство легко помещается в одной руке.

Планшет получил 8,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560 × 1600 точек, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1800 нит. Доля экрана на фронтальной панели достигает 92%, а рамки вокруг дисплея имеют толщину всего 2,99 мм.

Корпус выполнен с использованием титана и высокопрочной стали, что сделало устройство не только лёгким, но и прочным.

© Huawei Central

Внутри установлен чип Kirin 9010, работает новинка на HarmonyOS 5.1. Поддерживаются 5G и Wi-Fi 7, а также фирменная система Lingxi для улучшенной связи.

Камеры включают основной сенсор на 50 Мп, ультраширокий на 8 Мп и фронталку на 32 Мп. Ёмкость батареи — 6400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

MatePad Mini поступит в продажу 12 сентября в нескольких версиях по цене от $460 до $900.