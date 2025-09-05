Из золота впервые изготовили квантовые иглы, управляющие энергией

Ученые из Токийского университета впервые заглянули в «черный ящик» образования золотых нанокластеров и открыли новый необычный тип наноструктур — так называемые «золотые квантовые иглы». Работа опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society (JACS).

Золото, ассоциирующееся с роскошью, давно стало ключевым элементом нанотехнологий: на наноуровне оно обладает уникальными свойствами. Обычно кластеры из нескольких десятков атомов синтезируют путем восстановления ионов золота в присутствии защитных лигандов. Но контролировать форму и размеры частиц на ранних стадиях роста до сих пор было крайне трудно.

Группа под руководством профессора Тацуи Цукуды применила необычные условия синтеза, которые позволили «заморозить» кластеры в самом начале их формирования и изучить их при помощи рентгеноструктурного анализа. Ученые обнаружили, что рост идет анизотропно — с разной скоростью в разных направлениях. И именно так возникла новая форма: вытянутые, похожие на карандаши структуры, составленные из атомов золота.

Эти «квантовые иглы» получили свое название из-за квантового поведения электронов, заключенных в кластерах: они могут принимать лишь строго определенные значения энергии. По словам исследователей, находка оказалась неожиданной: ожидали увидеть привычные сферические кластеры, но вместо этого удалось зафиксировать совершенно новую конфигурацию.

Благодаря способности взаимодействовать со светом в ближнем инфракрасном диапазоне «квантовые иглы» открывают перспективы для высокоточного биомедицинского изображения и более эффективного преобразования световой энергии.