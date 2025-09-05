Состоялась премьера компактного смартфона Motorola Edge 60 Neo

Motorola пополнила серию Edge 60 новым компактным среднебюджетным смартфоном — Edge 60 Neo.

© Motorola

Аппарат получил 6,36-дюймовый pOLED-дисплей с яркостью до 3000 нит и защитой Corning Gorilla Glass 7i. Корпус сертифицирован по стандартам IP68 и IP69, что обеспечивает защиту от пыли и влаги. Габариты устройства составляют 154,11 × 71,04 × 8,09 мм, а вес — 174,5 грамма.

За производительность отвечает чипсет MediaTek Dimensity 7400 в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель доступен объёмом 256 или 512 ГБ. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 68 Вт и беспроводной мощностью 15 Вт.

Основная камера включает 50-МП сенсор Sony LYT-700C с оптической стабилизацией, 13-МП сверхширокоугольный модуль и 10-МП телефото с трёхкратным зумом. Фронтальная камера получила разрешение 32 МП.

В Европе продажа Motorola Edge 60 Neo стартует уже в этом месяце по цене 399 евро. Смартфон будет представлен в трёх цветах — Frostbite, Poinciana и Grisaille — созданных совместно с Pantone.