На Сардинии обнаружили древние гробницы «дома фей»

В гробницах найдены артефакты римской эпохи

На итальянской Сардинии археологи нашли три "дома фей" (domus de janas). По данным Управления археологии, изящных искусств и ландшафта провинций Сассари и Нуоро, сооружения возвели более 5 тысяч лет назад.

Исследователи утверждают, что сказочные дома на самом деле являются гробницами. В Управлении отметили, что открытие позволит расширить знания о domus de janas. Такие гробницы высекают в скале, а их внешний вид часто напоминает жилые дома. На поверхности можно увидеть символические украшения, которые связаны с магическими религиозными ритуалами.

"Это новое открытие обогащает знания о domus de janas — гробницах, высеченных в скале, которые часто воспроизводят в рельефе детали жилых домов и символические украшения, связанные с магическими религиозными ритуалами", — заявили в управлении.

В гробницах обнаружено более 30 артефактов римской эпохи, среди них — тарелки, масляные лампы и украшения. Ранее исследователи уже находили 17 подобных "домов фей".