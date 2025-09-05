Microsoft открыла полный исходный код BASIC 6502

Microsoft выложила на GitHub полный исходный код Microsoft BASIC для процессора 6502 — версии 1.1 от 1978 года, на которой работали такие легендарные машины, как Commodore PET, VIC-20, Commodore 64 и Apple II. Теперь 6 955 строк ассемблерного кода доступны под лицензией MIT — каждый может изучать, использовать и даже изменять софт, с которого фактически начиналась революция персональных компьютеров.

Написанный Биллом Гейтсом и Риком Вейландом интерпретатор BASIC стал для миллионов людей в конце 70-х и начале 80-х первой возможностью «поговорить» с компьютером напрямую.

Простейшие команды вроде 10 PRINT "HELLO" и 20 GOTO 10 превращались в бесконечный поток текста на экране — и в первый опыт программирования для целого поколения.

Особенность кода в том, что он умещался в смешные по нынешним меркам объёмы памяти, когда каждый килобайт стоил сотни долларов. Процессор MOS 6502 обходился всего в $25, а его конкуренты — в восемь раз дороже. Поэтому именно этот чип стал сердцем домашних компьютеров и игровых приставок, от Atari 2600 до NES.

Интересная деталь из истории: Commodore в 1977 году заплатила Microsoft всего $25 000 за бессрочную лицензию на использование BASIC — без отчислений за каждую проданную машину. Учитывая миллионы Commodore PET и C64, выпущенные позже, в Redmond наверняка вспоминают этот контракт с лёгкой грустью.

В опубликованной версии 1.1 уже есть исправления и оптимизации, сделанные в 1978-м совместно инженером Commodore Джоном Фигансом и самим Гейтсом. Код поддерживал условную компиляцию — по сути, из одной кодовой базы собирались варианты и для Apple II (Applesoft BASIC), и для KIM-1, и для других систем.

Зачем это всё сегодня? Для энтузиастов ретрокомпьютеров — это шанс прикоснуться к «чистому» историческому артефакту, увидеть, как программисты выжимали максимум из железа с минимальными ресурсами. Эти приёмы до сих пор актуальны, когда речь идёт об оптимизации — будь то смарт-часы или спутники.

Microsoft в последние годы регулярно открывает старый код: раньше компания публиковала исходники GW-BASIC, MS-DOS 4.0 и даже самого первого Altair BASIC. Для корпорации, которая когда-то называла Linux «раковой опухолью» и «коммунизмом», это настоящая метаморфоза. А теперь — ещё и красивый жест: в Git-репозитории у исходников BASIC стоят фиктивные временные метки коммитов от июля 1978 года.