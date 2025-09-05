Представлена миссия по перехвату межзвездных «пришельцев»

Ученые из Юго-западного научно-исследовательского института (SwRI) представили концепцию космической миссии, которая позволит перехватывать межзвездные объекты, подобные загадочному 3I/ATLAS. Этот объект вторгся в пределы нашей Солнечной системы в июле 2025 года и стал лишь третьим межзвёздным "гостем", зафиксированным астрономами.

© NASA

Напомним, первым в 2017 году был обнаружен сигарообразный "Оумуамуа", который слишком быстро покинул Солнечную систему, чтобы его успели детально изучить. Вторым стал 2I/Borisov - межзвездная комета, открытая в 2019 году российским астрономом Геннадием Борисовым. Теперь к этому ряду добавился 3I/ATLAS, который большинство специалистов считает кометой, хотя некоторые допускают и его искусственное происхождение.

Главная проблема в том, что современные инструменты не позволяют быстро и близко изучать такие объекты. Между тем, по расчетам ученых, ежегодно тысячи межзвездных тел пролетают через внешние области Солнечной системы, а десятки - проникают внутрь орбиты Земли. Количество открытий растет, потому что астрономы совершенствуют методы наблюдений.

Именно поэтому специалисты SwRI разработали проект миссии-перехватчика. В нем определены научные цели, полезная нагрузка и базовые требования к космическому аппарату. По расчётам, траектория 3I/ATLAS находилась в пределах досягаемости гипотетического аппарата, и если бы он был готов, учёные смогли бы собрать уникальные данные.