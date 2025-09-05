Samsung представила новые планшеты Galaxy Tab S11

Samsung расширила линейку своих планшетов, анонсировав Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra одновременно с выходом смартфона Galaxy S25 FE.

© MobiDevices

Новые устройства базируются на мощной платформе MediaTek Dimensity 9400+, что знаменует собой продолжение сотрудничества компании с тайваньским производителем чипов.

Технические характеристики и дизайн

Galaxy Tab S11 оснащается 11-дюймовым дисплеем, в то время как старшая модель Ultra получила экран с диагональю 14,6 дюйма. Оба планшета используют технологию Dynamic AMOLED 2x с впечатляющей пиковой яркостью 1600 кд/м² и плавной частотой обновления 120 Гц, обеспечивая качественную картинку как для работы, так и для развлечений.

Младшая модель комплектуется 12 ГБ оперативной памяти с возможностью выбора накопителя объемом до 512 ГБ, а Galaxy Tab S11 Ultra предлагает 16 ГБ RAM и до 1 ТБ внутренней памяти для более требовательных пользователей.

Камеры и конструкция

В фотовозможностях планшеты различаются: базовая модель получила единственную основную камеру на 13 Мп, тогда как Ultra-версия дополнительно оснащена 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Фронтальные камеры идентичны – по 12 Мп в каждом устройстве.

Особого внимания заслуживает инженерное решение корпусов: Galaxy Tab S11 при толщине всего 5,5 мм весит 496 граммов, а более крупный Ultra при еще меньшей толщине 5,1 мм имеет массу 692 грамма. Алюминиевые корпуса получили защиту IP68, что гарантирует устойчивость к воде и пыли.

Автономность и программное обеспечение

Энергообеспечение обеспечивают аккумуляторы емкостью 8400 мАч в базовой модели и 11600 мАч в Ultra-версии с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Зарядка осуществляется через порт USB 3.2 Gen 1 Type-C.

Планшеты поставляются с предустановленной системой One UI 8 на базе Android 16 и получат семилетнюю поддержку обновлений – рекордный срок для устройств данной категории.

Ценовая политика

Стоимость Galaxy Tab S11 в Wi-Fi исполнении стартует от 900 евро за версию 128 ГБ, достигая 1230 евро за LTE-модификацию с 512 ГБ памяти. Galaxy Tab S11 Ultra оценен от 1340 евро за Wi-Fi версию 12/256 ГБ до 1910 евро за топовую LTE-модель с 16 ГБ RAM и 1 ТБ накопителем.

Samsung Tab S11 Wi-Fi:

128 ГБ – €900 (или $1050),

256 ГБ – €960 ($1120),

512 ГБ – €1080 ($1260);

Samsung Tab S11 LTE:

128 ГБ – €1050 ($1225),

256 ГБ – €1110 ($1295),

512 ГБ – €1230 ($1430);

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi:

12/256 ГБ – €1340 ($1560),

12/512 ГБ – €1460 ($1700),

16 ГБ/1 ТБ – €1760 ($2050);

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra LTE: