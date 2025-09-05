Ядерные технологии предложили использовать для переработки отходов

Ядерные технологии позволят снижать класс опасности отходов и вовлекать различные виды отходов во вторичный оборот.

Ученые национального исследовательского ядерного университета МИФИ предложили научно-техническому совету Российского экологического оператора (РЭО) использовать их в отрасли обращения с отходами, сообщает пресс-служба РЭО.

"Ионизирующее излучение является альтернативным методом, который наравне с традиционными способами может иметь значительный потенциал для внедрения в сфере обращения с отходами. Радиационное облучение может использоваться для обезвреживания медицинских отходов, дегельминтации и дебактеризации иловых осадков, дезинфекции промышленных и бытовых сточных вод, переработки отходов сельского хозяйства, утилизации полимерных соединений", - заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Ионизирующее излучение уничтожает патогенные микроорганизмы, что делает органические отходы безопасными для дальнейшей переработки, разлагает стойкие органические загрязнители, снижая класс опасности отходов, модифицирует отходы растениеводства и деревообработки, делая их пригодными для использования в качестве кормовой базы для отраслей животноводства.

"Радиационный метод утилизации и переработки органических отходов основан на разрушении химических связей в органических соединениях под воздействие гамма и электронного облучения, что приводит к образованию более простых соединений и изменению физических и химических свойств отходов", - рассказал ответственный секретарь научно-технического совета РЭО Сергей Егоршев.

Научно-технический совет РЭО работает с 2020 года и является постоянно действующим консультативным и совещательным органом, созданным для выявления новых технологических решений, проведения научных разработок, выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Совет является центром технологических компетенций по замещению иностранных технологий и научно-техническому развитию отрасли обращения с отходами.