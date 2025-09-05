Открыта галактика-изгой в 280 миллионов Солнц

Астрономы из Университета Енсе (Сеул) объявили об открытии изолированной карликовой галактики dE01+09, возраст которой оценивается в 8,3 миллиарда лет. Результаты исследования опубликованы на Phys.org и основаны на анализе данных Слоановского цифрового обзора неба (SDSS).

Карликовые галактики - это звездные системы малой массы и низкой светимости, обычно содержащие лишь несколько миллиардов звезд. Многие из них называют "убегающими", так как они могли быть оторваны от своих галактических кластеров приливными силами.

Галактика dE01+09 оказалась именно такой: сейчас она находится на расстоянии 3,9 миллиона световых лет от своей родительской группы NGC 524 и развивалась изолированно на протяжении миллиардов лет. Радиус галактики составляет около 3900 световых лет, масса - 280 миллионов солнечных масс. Ученые считают, что когда-то она была частью кластера, но была выброшена за его пределы и стала галактикой-изгоем.